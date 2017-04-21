ФБР ограничит контакты с журналистами

Источник: Reuters

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — ФБР пересматривает свою политику в отношении средств массовой информации, ограничивая контакты между своими сотрудниками и журналистами, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на представителей бюро.

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По данным источников, это происходит на фоне разногласий по поводу возможных утечек конфиденциальной информации в СМИ