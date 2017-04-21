ФБР ограничит контакты с журналистами
Так бюро надеется избежать новых утечек конфиденциальной информации.
Так бюро надеется избежать новых утечек конфиденциальной информации.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — ФБР пересматривает свою политику в отношении средств массовой информации, ограничивая контакты между своими сотрудниками и журналистами, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на представителей бюро.
Новая политика в отношении средств массовой информации была представлена на этой неделе на конференции в Вашингтоне, на которой присутствовали спецагенты Федерального бюро расследований.
ФБР воздержалось от комментариев, отмечает CNN.