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04:35 (мск), источник: Интерфакс

ФБР ограничит контакты с журналистами

Так бюро надеется избежать новых утечек конфиденциальной информации.

Источник: Reuters

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — ФБР пересматривает свою политику в отношении средств массовой информации, ограничивая контакты между своими сотрудниками и журналистами, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на представителей бюро.

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По данным источников, это происходит на фоне разногласий по поводу возможных утечек конфиденциальной информации в СМИ

Новая политика в отношении средств массовой информации была представлена на этой неделе на конференции в Вашингтоне, на которой присутствовали спецагенты Федерального бюро расследований.

ФБР воздержалось от комментариев, отмечает CNN.

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