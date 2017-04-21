МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением форума в Ялте

В заявлении утверждается, что мероприятие, проходящее в Крыму 20—22 апреля, является нарушением государственного суверенитета Украины и норм международного права, в том числе резолюции Генассамблеи ООН.
В этом контексте высказано категорическое требование о принятии российской стороной неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории
В Ялтинском международном экономическом форуме принимают участие более 1,5 тысяч бизнесменов, политиков, государственных и общественных деятелей более чем из 40 стран мира.