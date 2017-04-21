МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением форума в Ялте

В этом контексте высказано категорическое требование о принятии российской стороной неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории

Заявление МИД Украины