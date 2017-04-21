Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Плохой начальник полезен для подчиненных
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
Что делать, если пришла опека
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
04:29 (мск), источник: Интерфакс

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением форума в Ялте

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума, говорится в четверг на сайте украинского ведомства.

Источник: AP 2017

В заявлении утверждается, что мероприятие, проходящее в Крыму 20—22 апреля, является нарушением государственного суверенитета Украины и норм международного права, в том числе резолюции Генассамблеи ООН.

В этом контексте высказано категорическое требование о принятии российской стороной неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории
Заявление МИД Украины

В Ялтинском международном экономическом форуме принимают участие более 1,5 тысяч бизнесменов, политиков, государственных и общественных деятелей более чем из 40 стран мира.

 Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
Самый богатый министр РФ заработал в 100 раз больше самого "бедного"
Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
Опознаны тела трех погибших при крушении судна в Черном море
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
Ученые РАН дали определение российской нации
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь