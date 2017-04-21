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05:05 (мск), источник: РИА Новости

Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что процессу выхода Великобритании из ЕС можно дать задний ход, если на предстоящих досрочных парламентских выборах британцы выберут новое правительство.

Источник: РИА Новости

«Если Великобритания после выборов захочет отозвать (Статью 50), процедура будет очень простой», — заявил он в интервью газете Guardian.

Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад
Антонио Таяни
Президент Европарламента
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Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

В среду парламент Великобритании поддержал предложение премьера Терезы Мэй провести 8 июня досрочные всеобщие выборы. Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, объяснила смену позиции необходимостью сплочения страны в свете предстоящих переговоров с ЕС по Brexit.

Комментарии
2
Александр Романов
Не знаю, сколько тузик может мусолить одну и ту же грелку, но наши комментаторы - бесконечно))
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Владимир Пацак
Нетушки, умерла так умерла?! Не знай кто умер а три стопочки налей!! Ишь, чего удумали, из старушки Англии простигоспаде сделать, заднепроходную?
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