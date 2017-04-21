Губернатор Сергей Левченко участвует в Красноярском экономическом форуме
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 21 апреля 2017 года участвует в Красноярском экономическом форуме.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 21 апреля 2017 года участвует в Красноярском экономическом форуме.
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В подготовке программы КЭФ участвовали российские научные и экспертные учреждения, международные экспертные организации — Центр стратегических разработок, Высшая школа экономики, аналитический центр при правительстве Российской Федерации, Валдайский клуб, деловой совет Евразийского экономического союза, Российский союз промышленников и предпринимателей,
В 2017 году, по словам председателя оргкомитета КЭФ, заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, продолжится обсуждение перспектив
На 21 апреля в рамках форума запланировано пленарное заседание «Российская экономика: повестка 2017−2025». Сейчас формируется новая повестка государственной
По словам Максима Орешкина, комплексный план действий на 2017−2025 годы, который готовит Министерство экономического развития РФ, будет представлен в Правительство с учетом результатов дискуссий на Красноярском экономическом форуме. Во время КЭФ-2017 состоится целый ряд мозговых штурмов — «Государственная информационная система ЖКХ», «Ключевые вопросы реформы государственного управления», «Предсказуемость условий ведения бизнеса. Повестка 2025», «Сделано в России: от импортозамещения к экспорту» и другие.
Напомним, 2017 год объявлен в РФ Годом экологии. Ряд панельных дискуссий и сессий КЭФ посвящен различным аспектам этой масштабной и важной для страны темы.