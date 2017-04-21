Губернатор Сергей Левченко участвует в Красноярском экономическом форуме

Как сообщает пресс-служба правительства региона, он примет участие в дискуссии по теме «Сибирь — опора нового этапа экономического роста России».

В подготовке программы КЭФ участвовали российские научные и экспертные учреждения, международные экспертные организации — Центр стратегических разработок, Высшая школа экономики, аналитический центр при правительстве Российской Федерации, Валдайский клуб, деловой совет Евразийского экономического союза, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ.

В 2017 году, по словам председателя оргкомитета КЭФ, заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, продолжится обсуждение перспектив социально-экономического и технологического развития страны. Основной темой первого дня мероприятия стала повестка российской экономики на ближайшие годы. Свои наработки представили эксперты из фонда «Центр стратегических разработок», аналитического центра «Проектный офис» и экспертного совета.

На 21 апреля в рамках форума запланировано пленарное заседание «Российская экономика: повестка 2017−2025». Сейчас формируется новая повестка государственной социально-экономической политики на период до 2025 года, готовится программа ускорения темпов роста национальной экономики, готовится стратегия развития страны. На пленарном заседании выступят Аркадий Дворкович, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент, член совета директоров ОК «РУСАЛ» Олег Дерипаска, главы регионов и другие участники.

По словам Максима Орешкина, комплексный план действий на 2017−2025 годы, который готовит Министерство экономического развития РФ, будет представлен в Правительство с учетом результатов дискуссий на Красноярском экономическом форуме. Во время КЭФ-2017 состоится целый ряд мозговых штурмов — «Государственная информационная система ЖКХ», «Ключевые вопросы реформы государственного управления», «Предсказуемость условий ведения бизнеса. Повестка 2025», «Сделано в России: от импортозамещения к экспорту» и другие.

Напомним, 2017 год объявлен в РФ Годом экологии. Ряд панельных дискуссий и сессий КЭФ посвящен различным аспектам этой масштабной и важной для страны темы.