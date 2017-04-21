Хабаровский депутат: Инцидент в краевом управлении госконтроля бросает тень на власть

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Обыски, прошедшие в управлении госконтроля Хабаровского края могут негативно сказаться на имидже правительства. При этом, возможные следственные мероприятия, это лишний повод для всех тех, кто выходил на митинги 26 марта, упрекнуть власть, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов.

— Надеюсь, что все обойдется. Не хотелось бы, чтобы в очередной раз получилась такая ситуация, что опять кого-то признают коррумпированным человеком. Без причины, я полагаю, такие обыски явно не проходят, — сообщил Андрей Никонов.

Также депутат отметил, что подобные задержания могут негативным образом повлиять на имидж правительства.

— У нас получается такая тенденция, что если кто-то в чем-то виноват, то виноваты все. Но у нас не все же чиновники поганцы. Есть те, кто работает допоздна, и даже приходит на работу в выходной день. С некоторых людей я лично беру пример. И поэтому, подгребать всех под одну гребенку, конечно, плохо. Но это лишний повод тем тунеядцам и бездельникам, которые выходили 26 марта на митинги, уколоть нашу власть. Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся со всем этим, — добавил Андрей Никонов.

Напомним, по сообщению информированного источника, в управлении госконтроля правительства Хабаровского края прошли обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника.