Хабаровский депутат: Инцидент в краевом управлении госконтроля бросает тень на власть
По мнению Андрея Никонова, возможные следственные мероприятия, это повод тем, кто выходил на митинги 26 марта, упрекнуть правительство.
По мнению Андрея Никонова, возможные следственные мероприятия, это повод тем, кто выходил на митинги 26 марта, упрекнуть правительство.
Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.
Обыски, прошедшие в управлении госконтроля Хабаровского края могут негативно сказаться на имидже правительства. При этом, возможные следственные мероприятия, это лишний повод для всех тех, кто выходил на митинги 26 марта, упрекнуть власть, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов.
— Надеюсь, что все обойдется. Не хотелось бы, чтобы в очередной раз получилась такая ситуация, что опять
Также депутат отметил, что подобные задержания могут негативным образом повлиять на имидж правительства.
— У нас получается такая тенденция, что если
Напомним, по сообщению информированного источника, в управлении госконтроля правительства Хабаровского края прошли обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника.