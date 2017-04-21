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06:28 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа за три месяца

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Работу президента США Дональда Трампа в течение первого квартала на посту главы государства одобряет 41% американских избирателей, свидетельствуют данные рейтинга компании Gallup.

Источник: Reuters
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Компания подчеркивает, что это самый низкий показатель по итогам первого квартала президентства за всю историю ее социологических исследований. Так, рейтинг предыдущего президента Барака Обамы после трех месяцев на посту главы государства составил 64%.

Наименее популярным лидером (до Трампа) после первых трех месяцев работы, по данным Gallup, был президент-демократ Билл Клинтон — его деятельность одобряли 55% респондентов. Самый высокий рейтинг был у Джона Кеннеди — его работу на посту президента после трех месяцев положительно оценивали 74% избирателей.

Результаты исследования основаны на ежедневном наблюдении за рейтингом американского президента, начиная с 20 января по 19 апреля.

Комментарии
4
pikalor
Надо бы им делегировать туда наш вциом. Показатели бы выросли сразу до 142%
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А Б
Из результатов опроса и рейтинга предшественников Трампа на посту президента видно, что его предшественник по праву считается одним из лучших президентов страны.
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Василий Фесин
Хрен поймёшь...
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