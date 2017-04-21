Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Специалисты выяснили, что такое измена
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
10:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Власти США готовят обвинения против Джулиана Ассанжа

Американские власти рассматривают возможность предъявления обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу, сообщают американские СМИ.

Источник: AP 2017

В четверг американские чиновники проинформировали несколько СМИ о готовящихся мерах против Ассанжа и других сотрудников сайта, специализирующегося на публикации конфиденциальных документов.

По данным Эй-би-си, власти пока лишь обсуждают возможные действия, однако Си-эн-эн сообщает, что они уже готовят обвинения, чтобы добиться экстрадиции и ареста Ассанжа.

Читайте также
Reuters сообщил детали плана «вмешательства России» в выборы президента США

На прошлой неделе директор ЦРУ Майк Помпео охарактеризовал Wikileaks как враждебную разведывательную службу, которой помогает Россия, и назвал Ассанжа мошенником.

Впрочем, в прошлом году группа удостоилась похвалы президента США Дональда Трампа за свою деятельность во время предвыборной кампании.

В октябре прошлого года сайт Wikileaks опубликовал более 2 тысяч электронных документов, среди которых была переписка Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты.

Представители Демократической партии настаивают, что этот «слив» способствовал поражению Клинтон на выборах.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что за взломом электронной почты демократов стояла Россия, которая воспользовалась Wikileaks, чтобы повлиять на результаты президентских выборов и помочь победе Трампа.

Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве в президентскую кампанию в США. Ассанж, который с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, заявил, что публикация писем не имела целью повлиять на исход выборов.

Джулиан Ассанж находится в эквадорском посольстве, чтобы избежать экстрадиции в Швеции, где он обвиняется в сексуальных преступлениях.

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении Ассанжа с тех пор, как сайт Wikileaks опубликовал тысячи дипломатических документов, украденных американским военным, теперь известным как Челси Мэннинг.

Однако при президентстве Барака Обамы министерство заключило, что предъявить конкретные обвинения Ассанжу и Wikileaks будет сложно, сообщает Си-эн-эн.

Администрация Трампа заняла более жесткую позицию. Судя по всему, на позицию Белого дома повлияло то, что в марте Wikileaks опубликовал информацию о средствах взлома, используемых ЦРУ.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Циркун Игорь
Полное разоблачение Ассанжа! ФБР получило достоверные данные,что это именно Ассанж изготовил образцы химического оружия,которое применило правительство Асада в Сирии. Доставили эти бомбы в Сирию русские хакеры.
Эти доказательства конечно строго засекречены! Но есть полная уверенность в их достоверности. В частности это всегда готовы подтвердить Меркель и Олланд)). В связи с этим США как всегда,в таких обстоятельствах, имеют полное право использовать тамагавки. Десяток другой тамагавков по посольству Эквадора в Лондоне и враг уничтожен! Вперед ребята!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Семь лет, однако, готовят.
Никудышние повара.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокуратура: россиянин взрывал "Боруссию", чтобы заработать на акциях
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Forbes назвал самых богатых женщин России
Госдума приняла закон о переходе бюджетников на карты «Мир»
Автобус «Боруссии» взорвал россиянин: подробности
Иванов заявил о необходимости объединить «Платон» и ГЛОНАСС
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума поменяет правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь