Власти США готовят обвинения против Джулиана Ассанжа

По данным Эй-би-си, власти пока лишь обсуждают возможные действия, однако Си-эн-эн сообщает, что они уже готовят обвинения, чтобы добиться экстрадиции и ареста Ассанжа.

В четверг американские чиновники проинформировали несколько СМИ о готовящихся мерах против Ассанжа и других сотрудников сайта, специализирующегося на публикации конфиденциальных документов.

На прошлой неделе директор ЦРУ Майк Помпео охарактеризовал Wikileaks как враждебную разведывательную службу, которой помогает Россия, и назвал Ассанжа мошенником.

Впрочем, в прошлом году группа удостоилась похвалы президента США Дональда Трампа за свою деятельность во время предвыборной кампании.

В октябре прошлого года сайт Wikileaks опубликовал более 2 тысяч электронных документов, среди которых была переписка Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты.

Представители Демократической партии настаивают, что этот «слив» способствовал поражению Клинтон на выборах.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что за взломом электронной почты демократов стояла Россия, которая воспользовалась Wikileaks, чтобы повлиять на результаты президентских выборов и помочь победе Трампа.

Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве в президентскую кампанию в США. Ассанж, который с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, заявил, что публикация писем не имела целью повлиять на исход выборов.

Джулиан Ассанж находится в эквадорском посольстве, чтобы избежать экстрадиции в Швеции, где он обвиняется в сексуальных преступлениях.

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении Ассанжа с тех пор, как сайт Wikileaks опубликовал тысячи дипломатических документов, украденных американским военным, теперь известным как Челси Мэннинг.

Однако при президентстве Барака Обамы министерство заключило, что предъявить конкретные обвинения Ассанжу и Wikileaks будет сложно, сообщает Си-эн-эн.

Администрация Трампа заняла более жесткую позицию. Судя по всему, на позицию Белого дома повлияло то, что в марте Wikileaks опубликовал информацию о средствах взлома, используемых ЦРУ.