России нужна стратегия подъема регионов, уверен красноярский депутат Госдумы
Основное внимание исполнительная власть страны должна уделить тому, что действительно важно ее гражданам.
Основное внимание исполнительная власть страны должна уделить тому, что действительно важно ее гражданам.
Правительству страны необходимо уделять больше внимания развитию регионов, а не Москвы, уверен депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края Сергей Натаров.
Напомним, 19 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил в нижней палате парламента страны с ежегодным отчетом о работе исполнительной власти в минувшем году.
Так,
После доклада он ответил на вопросы, и выступили представители думских фракций. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский затронул острые темы трудоустройства, строительства дорог и жилья, необходимости поддержки «независимых, самостоятельных» граждан.
Депутат Государственной Думы, представитель Красноярского края Сергей Натаров, комментируя выступление премьера и заданные ему вопросы, подчеркнул, что основное внимание исполнительная власть страны должна уделить тому, что действительно важно ее гражданам:
«Реальный рост промышленного производства, сбалансированная, без перекосов, кадровая политика, доступность нормального жилья, обуздание коррупции — вот, в чем сегодня нуждаются люди. Об этом и напомнил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, обращаясь к премьер-министру», — сказал Натаров.
Он отметил, что решение проблем российской экономики напрямую зависит от действий правительства и уже в самое ближайшее время нужна четкая стратегия развития страны, ориентированная не на Москву, а на подъем регионов.
Россиянам надо дать трудиться и становиться богаче, власти должны помочь им жить лучше, уверен Сергей Натаров.