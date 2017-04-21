России нужна стратегия подъема регионов, уверен красноярский депутат Госдумы

Правительству страны необходимо уделять больше внимания развитию регионов, а не Москвы, уверен депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края Сергей Натаров.

Напомним, 19 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил в нижней палате парламента страны с ежегодным отчетом о работе исполнительной власти в минувшем году.

Так, премьер-министр заявил, что в 2016-м в каждой из критически важных для развития страны отраслей наблюдался прогресс. В частности, чиновник указал на увеличение продолжительности жизни и то, что «уже в IV квартале прошлого года экономика России показала, хоть и небольшой, но рост». Однако признал он и проблемы — например, то, что экономическая ситуация последних лет негативно сказалась на доходах граждан. При этом Медведев заявил, что МРОТ поднимется «до уровня прожиточного минимума работающего» лишь в ближайшие годы.

После доклада он ответил на вопросы, и выступили представители думских фракций. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский затронул острые темы трудоустройства, строительства дорог и жилья, необходимости поддержки «независимых, самостоятельных» граждан.

Депутат Государственной Думы, представитель Красноярского края Сергей Натаров, комментируя выступление премьера и заданные ему вопросы, подчеркнул, что основное внимание исполнительная власть страны должна уделить тому, что действительно важно ее гражданам:

«Реальный рост промышленного производства, сбалансированная, без перекосов, кадровая политика, доступность нормального жилья, обуздание коррупции — вот, в чем сегодня нуждаются люди. Об этом и напомнил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, обращаясь к премьер-министру», — сказал Натаров.

Он отметил, что решение проблем российской экономики напрямую зависит от действий правительства и уже в самое ближайшее время нужна четкая стратегия развития страны, ориентированная не на Москву, а на подъем регионов.

Россиянам надо дать трудиться и становиться богаче, власти должны помочь им жить лучше, уверен Сергей Натаров.