Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Плохой начальник полезен для подчиненных
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
06:31 (мск), источник: Newslab.ru

России нужна стратегия подъема регионов, уверен красноярский депутат Госдумы

Основное внимание исполнительная власть страны должна уделить тому, что действительно важно ее гражданам.

Источник: Reuters

Правительству страны необходимо уделять больше внимания развитию регионов, а не Москвы, уверен депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края Сергей Натаров.

Напомним, 19 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил в нижней палате парламента страны с ежегодным отчетом о работе исполнительной власти в минувшем году.

Так, премьер-министр заявил, что в 2016-м в каждой из критически важных для развития страны отраслей наблюдался прогресс. В частности, чиновник указал на увеличение продолжительности жизни и то, что «уже в IV квартале прошлого года экономика России показала, хоть и небольшой, но рост». Однако признал он и проблемы — например, то, что экономическая ситуация последних лет негативно сказалась на доходах граждан. При этом Медведев заявил, что МРОТ поднимется «до уровня прожиточного минимума работающего» лишь в ближайшие годы.

После доклада он ответил на вопросы, и выступили представители думских фракций. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский затронул острые темы трудоустройства, строительства дорог и жилья, необходимости поддержки «независимых, самостоятельных» граждан.

Депутат Государственной Думы, представитель Красноярского края Сергей Натаров, комментируя выступление премьера и заданные ему вопросы, подчеркнул, что основное внимание исполнительная власть страны должна уделить тому, что действительно важно ее гражданам:

«Реальный рост промышленного производства, сбалансированная, без перекосов, кадровая политика, доступность нормального жилья, обуздание коррупции — вот, в чем сегодня нуждаются люди. Об этом и напомнил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, обращаясь к премьер-министру», — сказал Натаров.

Он отметил, что решение проблем российской экономики напрямую зависит от действий правительства и уже в самое ближайшее время нужна четкая стратегия развития страны, ориентированная не на Москву, а на подъем регионов.

Россиянам надо дать трудиться и становиться богаче, власти должны помочь им жить лучше, уверен Сергей Натаров.

Комментарии
1
Сергей Жданов
Собака лает , караван идёт ! Страну поднимет только мелкий и средний бизнес , все мегапроекты это путь в никуда для страны ! Мелочь деньги в офшоры не погонит , всё здесь останется и будет работать на общее благо !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На выходных в Красноярске потеплеет
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В Петербурге на месяц закроют проезд по каналам и рекам
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь