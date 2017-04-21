Стартовал первый основной день работы КЭФ-2017

Главным событием деловой программы основного дня Красноярского экономического форума станет пленарное заседание «Российская экономика: повестка 2017−2025».

С приветственным словом к участникам форума обратятся заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В дискуссии примут участие президент En+ Group Олег Дерипаска, председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

В деловую программу также включены более 20 форматов — круглых столов, мозговых штурмов, сессий и пр. Кроме того, в рамках КЭФ заключат более 20 соглашений о сотрудничестве между органами государственной власти, муниципалитетами и руководством промышленных предприятий.

Вечером, 21 апреля, в Красноярске пройдет благотворительный хоккейный матч «Легенды хоккея». Участниками матча станут представители власти, бизнеса, руководители спортивной отрасли, спортсмены. На лед выйдут прославленные советские и российские хоккеисты. Вырученные на матче средства направят в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца».

Напомним, Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля 2017 года при поддержке правительства РФ и входит в число ведущих дискуссионных площадок страны.