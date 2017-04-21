Путин поблагодарил спикера омского заксобрания Владимира Варнавского

Владимир Путин направил благодарственное письмо спикеру омского заксобрания Владимиру Варнавскому. Как пишет «Новый Омск», председатель регионального парламента был отмечен за активную законотворческую деятельность.

А в минувший четверг, 20 апреля, заслуги Варнавского отметила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«За активную законотворческую деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Варнавскому Владимиру Алексеевичу — председателю Законодательного Собрания Омской области», — сообщается в распоряжении главы государства.