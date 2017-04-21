Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Что такое умный дом?
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
07:18 (мск), источник: АиФ Омск

Путин поблагодарил спикера омского заксобрания Владимира Варнавского

Депутат отмечен благодарностью президента за активную законотворческую деятельность.

Владимир Путин направил благодарственное письмо спикеру омского заксобрания Владимиру Варнавскому. Как пишет «Новый Омск», председатель регионального парламента был отмечен за активную законотворческую деятельность.

А в минувший четверг, 20 апреля, заслуги Варнавского отметила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«За активную законотворческую деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Варнавскому Владимиру Алексеевичу — председателю Законодательного Собрания Омской области», — сообщается в распоряжении главы государства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
118 человек унесло на льдине в Красноярске
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь