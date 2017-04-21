Путин поблагодарил спикера омского заксобрания Владимира Варнавского
Депутат отмечен благодарностью президента за активную законотворческую деятельность.
Депутат отмечен благодарностью президента за активную законотворческую деятельность.
Владимир Путин направил благодарственное письмо спикеру омского заксобрания Владимиру Варнавскому. Как пишет «Новый Омск», председатель регионального парламента был отмечен за активную законотворческую деятельность.
А в минувший четверг, 20 апреля, заслуги Варнавского отметила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«За активную законотворческую деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Варнавскому Владимиру Алексеевичу — председателю Законодательного Собрания Омской области», — сообщается в распоряжении главы государства.