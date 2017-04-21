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07:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Координаторы НОД и штаба Навального обменялись обвинениями на пикете в Хабаровске

Однако с некоторыми тезисами друг друга противникам пришлось все же согласиться.

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Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Всеобщее внимание привлек координатор штаба Навального Алексей Ворсин, решивший посетить пикет.

— Я был неподалеку, решил зайти, посмотреть. Массового пикета я, конечно не увидел заявленного. Не могу сказать, что поддерживаю заявленные лозунги, считаю саму акцию очень странной. И вообще, я считаю, что борьба с коррупцией— это вопрос политической воли, — подчеркнул Алексей Ворсин.

Однако координатор НОД Армен Хачатрян не согласился с такой позицией.

— Дела, которые предлагает возбуждать ФБК, могут быть политически ангажированным Алексей Навальный специально решил поднять больную для народа тему, чтобы пробиться к власти самому, — уверил Армен Хачатрян.

Более того, представитель провластного движения начал настаивать на том, что известный блогер ходит на свободе, будучи осужден по тяжкой статье.

— Приговор не вступил в законную силу. Даже в сегодняшних условиях, видимо, не получается засудить Алексея Навального. И на вопрос, почему такой неугодный политик до сих пор на свободе, я вам отвечу — если его действительно посадят, это будет слишком резонансным делом, — ответил координатору НОД Алексей Ворсин.

Нужно сказать, что не по всем вопросам координаторы оказались несогласны. Так, Алексей Ворсин частично согласился с предложением Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и членов их семей.

— Остальные предложения спорные, их нужно обсуждать, потому что ими могут воспользоваться нечистые на руку следователи. Пока мы не построили нормальное правовое государство, пока нет народного парламента, вводить ужесточающих законы очень опасно.

Армен Хачатрян, в свою очередь, позднее согласился с возможностью проверки фактов, которые озвучиваются в расследованиях ФБК.

— Сложный вопрос. Ситуация складывается так, что пойти на поводу у Навального — слабость. С другой стороны, не вижу ничего страшного, чтобы провести какие-то законные проверки, если есть какие-то основания, — поделился Армен Хачатрян.

Заметим, что это не первое столкновение НОД и представителей штаба Навального. Две противоборствующие политические силы сошлись 26 марта в центре Хабаровска. Участники антикоррупционного митинга, собранного штабом Алексея Навального, и члены «Национально-освободительного движения», столкнувшиеся у кинотеатра «Гигант», сыграли в «кричалки»: каждая сторона выкрикивала свой главный лозунг.

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