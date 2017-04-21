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15:14 (мск), источник: РБК

Кудрин сравнил госуправление в России со «старой скрипучей машиной»

Государственное управление в России — «старая скрипучая машина, на которой мы едем не туда», заявил Алексей Кудрин. Новый формат управления правительству предложит Минэкономразвития, сообщил Максим Орешкин.

Источник: РИА "Новости"

Проблемы с экономикой России связаны не только с низкими ценами на нефть и санкциями, дело ещё и в государственном управлении. Об этом в ходе Красноярского экономического форума заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.

Систему государственного управления я бы оценил сегодня как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности, на которой мы, наверное, заезжаем не туда и каждый раз корректируем своё движение. Но результат небольшой.
Алексей Кудрин
председатель совета Центра стратегических разработок

По оценке ЦСР, своими прямыми обязанностями заняты только 38% чиновников, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.

«Последние десять лет наши темпы роста — ниже 1,5%. Для России это, в общем-то, потерянное десятилетие. В начале нулевых мы жили около восьми лет с темпами 7%, и это был высокий темп роста для России, Россия обновлялась. Последние десять лет мы переходим от кризиса к кризису с небольшими передышками, нам похвастаться нечем», — отметил Кудрин.

Министр экономического развития Максим Орешкин сказал, что его ведомство пытается выстраивать новые управленческие подходы. Так, план правительства по ускорению темпов роста экономики, который готовит министерство, должен «жить и реагировать на изменение внешних условий», «иметь обратную связь».

Для этого нужно внедрить проектное управление, отметил министр — в Минэкономразвития уже создали департамент по управлению изменениями, что поспособствует «горизонтальным принципам управления». В перспективе подобные изменения Орешкин предложит ввести и на уровне правительства.

План роста экономики не должен быть «мертвым» документом, заявил министр, и этому поможет именно смена управленческого подхода.

В целом в России «целый ряд структурных проблем», заявил Кудрин. Одной из них является большое присутствие государства в экономике. Госкомпании «иначе мотивированы» и при этом занимают главную роль в ведущих отраслях страны, например в добыче и финансах, где, по мнению Кудрина, госкомпаний не должно быть вообще. Именно госсектор во многом несёт ответственность за низкие темпы роста, это связано с его «очень вялой политикой», настаивает экс-глава Минфина. России нужны новые стимулы, в частности выход бизнеса на международные рынки, куда сейчас он боится идти, заключил Кудрин.

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Само собой, государство не должно полностью уходить из экономики, «абсолютно наивно» было бы предполагать обратное, заметил вице-премьер Аркадий Дворкович. Власти должны обеспечивать защиту прав и интересов граждан, причём им следует это делать «намного эффективнее», чем сейчас, сказал Дворкович.

ЦСР разрабатывает стратегию реформ до 2024 года, одновременно свой план развития до 2025 года пишет Минэкономразвития. Оба документа планируется представить в мае этого года. Орешкин, отвечая в ходе форума на вопрос, есть ли конкуренция между программами, признал, что она есть, однако назвал ее «позитивной». ЦСР и Минэкономразвития работают совместно над одними задачами, и в параллельной работе нет ничего страшного, аргументировал министр, отметив, что у ЦСР сфера ответственности больше. Кудрин Орешкина поддержал, добавив, что его центр занимается такими масштабными вопросами, как геополитика, судебная система и правоохранительные органы.

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