Кудрин сравнил госуправление в России со «старой скрипучей машиной»

Проблемы с экономикой России связаны не только с низкими ценами на нефть и санкциями, дело ещё и в государственном управлении. Об этом в ходе Красноярского экономического форума заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.

Систему государственного управления я бы оценил сегодня как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности, на которой мы, наверное, заезжаем не туда и каждый раз корректируем своё движение. Но результат небольшой.

По оценке ЦСР, своими прямыми обязанностями заняты только 38% чиновников, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.

«Последние десять лет наши темпы роста — ниже 1,5%. Для России это, в общем-то, потерянное десятилетие. В начале нулевых мы жили около восьми лет с темпами 7%, и это был высокий темп роста для России, Россия обновлялась. Последние десять лет мы переходим от кризиса к кризису с небольшими передышками, нам похвастаться нечем», — отметил Кудрин.

Министр экономического развития Максим Орешкин сказал, что его ведомство пытается выстраивать новые управленческие подходы. Так, план правительства по ускорению темпов роста экономики, который готовит министерство, должен «жить и реагировать на изменение внешних условий», «иметь обратную связь».

Для этого нужно внедрить проектное управление, отметил министр — в Минэкономразвития уже создали департамент по управлению изменениями, что поспособствует «горизонтальным принципам управления». В перспективе подобные изменения Орешкин предложит ввести и на уровне правительства.