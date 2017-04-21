Владимир Путин назначил 6 новых омских судей
Всего указ президента касался утверждения кандидатур 231 человека.
Всего указ президента касался утверждения кандидатур 231 человека.
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил кандидатуры 6 омских судей. Как пишет «Омскрегион», Владимир Константинов переходит из Кировского районного суда на должность заместителя председателя Омского областного суда.
Из Ленинского райсуда перешла в облсуд Жанна Лозовая. Должность председателя Знаменского районного суда займет Валерий Веденев. Его замом станет
Указ размещён на портале правовой информации и вступил в силу.