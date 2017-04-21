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08:38 (мск), источник: АиФ Омск

Владимир Путин назначил 6 новых омских судей

Всего указ президента касался утверждения кандидатур 231 человека.

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил кандидатуры 6 омских судей. Как пишет «Омскрегион», Владимир Константинов переходит из Кировского районного суда на должность заместителя председателя Омского областного суда.

Из Ленинского райсуда перешла в облсуд Жанна Лозовая. Должность председателя Знаменского районного суда займет Валерий Веденев. Его замом станет экс-судья Ленинского районного суда Омска Ольга Белоус. Ирина Лапина станет председателем Усть-Ишимского райсуда, а Наталья Сорокина станет судьей в Колосовском райсуде.

Указ размещён на портале правовой информации и вступил в силу.

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