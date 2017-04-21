Несостоявшийся мэр Омска Ерошевич пошел в горсовет

В эту субботу в Омске откроются первые дебат-площадки участников праймериз «Единой России». Дебаты участников праймериз будут проводиться до 21 мая включительно. Всего на праймериз заявилось чуть более ста человек.

Первым дебатировать предстоит участникам предварительного голосования, заявившихся на 9, 10, 11, 12 и 13 территорию. Это Дмитрий Александров, Даниил Анцупов, Юрий Арчибасов, Вероника Белобородова, Антон Герасименко, Евгений Герасименко, Николай Ермаков, Евгений Золотарев, Юрий Иванищев, Игорь Киселев, Игорь Козловский, Татьяна Малахова, Татьяна Николаева, Евгений Родин, Владимир Рябусов, Роман Соловьев, Оксана Трушкина, Руфат Хусаинов, Антон Шатилов, Василий Шпаков, Владимир Юмашев.

Среди участников первых дебатов есть и более известные омичам фамилии. Это лидер «Молодой гвардии» Илья Бубнов, депутаты горсовета Сергей Быструшкин и Алексей Саяпин, участник выборов в горсовет 2012 года Аркадий Лунев и несостоявшийся омский градоначальник Андрей Ерошевич.

Отметим, что еще неделю назад Ерошевич был вторым кандидатом в мэры вместе с Владимиром Куприяновым. Однако оба кандидата по очереди сняли свои кандидатуры, и выборы мэра были признаны несостоявшимися.