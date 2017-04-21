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08:40 (мск), источник: Kapital.kz

Назначен топ-менеджмент Capital Bank Kazakhstan

Совет директоров АО «Capital Bank Kazakhstan» утвердил состав правления банка, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Источник: Kapital.kz

«В соответствии с решением cовета директоров произошли следующие изменения: председателем правления назначен Бахтияр Ильясов, первым заместителем председателя правления Нурлан Ногайбеков, советником председателя правления Талгат Жандаулет», — говорится в сообщении.

Еще одним советником главы Capital bank назначен Александр Трапезин. Управляющим директором по развитию бизнеса и членом правления стала Дина Байниетова, управдиректором по розничному банкингу Алибек Калиев.

Отметим, что решение совета директоров о назначении Бахтияра Ильясова было принято 10 апреля 2017 года.

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