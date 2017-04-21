Назначен топ-менеджмент Capital Bank Kazakhstan
Совет директоров АО «Capital Bank Kazakhstan» утвердил состав правления банка, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
Совет директоров АО «Capital Bank Kazakhstan» утвердил состав правления банка, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
«В соответствии с решением cовета директоров произошли следующие изменения: председателем правления назначен Бахтияр Ильясов, первым заместителем председателя правления Нурлан Ногайбеков, советником председателя правления Талгат Жандаулет», — говорится в сообщении.
Еще одним советником главы Capital bank назначен Александр Трапезин. Управляющим директором по развитию бизнеса и членом правления стала Дина Байниетова, управдиректором по розничному банкингу Алибек Калиев.
Отметим, что решение совета директоров о назначении Бахтияра Ильясова было принято 10 апреля 2017 года.