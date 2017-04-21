Назначен топ-менеджмент Capital Bank Kazakhstan

«В соответствии с решением cовета директоров произошли следующие изменения: председателем правления назначен Бахтияр Ильясов, первым заместителем председателя правления Нурлан Ногайбеков, советником председателя правления Талгат Жандаулет», — говорится в сообщении.

Еще одним советником главы Capital bank назначен Александр Трапезин. Управляющим директором по развитию бизнеса и членом правления стала Дина Байниетова, управдиректором по розничному банкингу Алибек Калиев.



Отметим, что решение совета директоров о назначении Бахтияра Ильясова было принято 10 апреля 2017 года.