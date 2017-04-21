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08:36 (мск), источник: Newslab.ru

Эксперты КЭФ-2017 обсудили проект закона об Арктической зоне

Необходимость отдельного нормативного акта обсуждается экспертами различных уровней с 2015-го года, в настоящее время в качестве основного подхода рассматривается формирование так называемых опорных зон — привязанных к субъектам страны и регионам Арктики.

Источник: Reuters

Сегодня, 21 апреля, в рамках Красноярского экономического форума-2017 за круглым столом представители власти субъектов страны, краевого правительства, научной среды и бизнес-сообщества рассмотрели законопроект об Арктической зоне РФ.

Необходимость отдельного нормативного акта обсуждается экспертами различных уровней с 2015-го года, в настоящее время в качестве основного подхода рассматривается формирование так называемых опорных зон — привязанных к субъектам страны и регионам Арктики. По мнению экспертов, упомянутые зоны необходимо развивать с учетом особенностей каждого субъекта.

Как отметил в своем докладе председатель Полярной комиссии Красноярского края Юрий Захаринский, сегодня в принятии закона об Арктической зоне ощущается острая необходимость. Арктику необходимо оценивать и развивать с точки зрения самостоятельного объекта государственного управления.

«Красноярский край обладает большой частью Арктической зоны, богатыми ресурсами и солидным опытом в освоении Севера. 89% территорий Красноярского края относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, а три района края получили статус Арктической зоны — Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский районы», — пояснил спикер.

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных отметила, что для начала работы закона необходимо вносить изменения в существующие нормативные акты — от Уголовного до Бюджетного и Налогового кодексов — без этого условия работа над опорными зонами будет невозможна.

«Я за такой законопроект только потому, что он даст старт для проектного управления, а потом уже нам всем как менеджерам придется искать и способы, и деньги, и решения», — пояснила спикер, добавив, что в законопроект должны включаться существующие проблемы Арктики, которые необходимо решать.

В свою очередь, компания «Норникель» реализует ряд масштабных проектов государственно-частного партнерства в Арктической зоне. Вклад компании в реконструкцию аэропортового комплекса и аэродромных объектов аэропорта «Норильск» составит 3 млрд рублей. Компанией полностью финансируется проект прокладки волоконно-оптической линии связи от Нового Уренгоя до Норильска общей протяженностью линии 957 км, инвестиции составят 2,5 млрд рублей.

«Норникель» участвует в финансировании долгосрочной целевой программы переселения граждан из Норильска и Дудинки в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории РФ. С 2011 по 2016 годы на «материк» переселились 5810 семей.

Замечания участников круглого стола будут приняты во внимания в ходе работы над законопроектом и во время обсуждения последнего в Госдуме РФ.

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