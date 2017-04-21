Депутаты Заксобрания Челябинской области раскрыли доходы за 2016 год. ТОП самых богатых
Самым обеспеченным среди областных парламентариев стал Александр Федоров, бедным — временно неработающий Сергей Жестков.
Самым обеспеченным среди областных парламентариев стал Александр Федоров, бедным — временно неработающий Сергей Жестков.
Депутаты Законодательно Собрания Челябинской области раскрыли свои доходы за 2016 год — самым богатым среди областных парламентариев стал председатель стратегического комитета ПАО «ЧТПЗ» Александр Федоров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Согласно декларации, в прошлом году Федоров заработал свыше 679 млн рублей (в 2015 — 294 млн).
На втором месте по доходам — президент ООО «УК Южуралзолото группа компаний» Константин Струков с 352 млн (журнал Forbes включил Струкова в ТОП-200 самых богатых предпринимателей России. — Прим. АН «Доступ»), на третьем — пенсионер,
Сведения о доходах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области за 2016 год.
Самым бедным среди депутатов Заксобрания оказался временно неработающий Сергей Жестков — его доход за 2016 год составил 195 тыс. рублей.
У двух парламентариев есть недвижимость за рубежом: на супругу гендиректора ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Игоря Свеженцева записана вилла в Турции, а депутат, заместитель гендиректора ООО Управляющая компания «Альфа-Строй» Татьяна Завгородняя совместно с мужем владеет квартирой и машиноместом в Испании.
Спикер ЗСО Владимир Мякуш в 2016 году получил доход в размере 7,3 млн рублей. Его заместители Юрий Карликанов и Анатолий Брагин показали 3,9 млн и 3,8 млн соответственно, Константин Захаров заработал 4,8 млн, Александр Журавлев — 3,09 млн рублей.