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08:50 (мск), источник: dostup1.ru

Депутаты Заксобрания Челябинской области раскрыли доходы за 2016 год. ТОП самых богатых

Самым обеспеченным среди областных парламентариев стал Александр Федоров, бедным — временно неработающий Сергей Жестков.

Депутаты Законодательно Собрания Челябинской области раскрыли свои доходы за 2016 год — самым богатым среди областных парламентариев стал председатель стратегического комитета ПАО «ЧТПЗ» Александр Федоров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно декларации, в прошлом году Федоров заработал свыше 679 млн рублей (в 2015 — 294 млн).

На втором месте по доходам — президент ООО «УК Южуралзолото группа компаний» Константин Струков с 352 млн (журнал Forbes включил Струкова в ТОП-200 самых богатых предпринимателей России. — Прим. АН «Доступ»), на третьем — пенсионер, вице-спикер ЗСО Семен Мительман с 250 млн рублей против прошлогодних 55 млн. В индивидуальном пользовании последнего 14 земельных участков, еще пять — в долевой, 10 жилых домов, 74 нежилых помещения также в индивидуальной собственности и 11 — в долевой. На него же оформлены три автомобиля Ford Focus, три Lada Largus, девять Skoda Rapid, две Toyota Camry, Mersedes Benz, Lexus, автомобиль грузопассажирский VST181 и автоприцеп.

Сведения о доходах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области за 2016 год.

Самым бедным среди депутатов Заксобрания оказался временно неработающий Сергей Жестков — его доход за 2016 год составил 195 тыс. рублей.

У двух парламентариев есть недвижимость за рубежом: на супругу гендиректора ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Игоря Свеженцева записана вилла в Турции, а депутат, заместитель гендиректора ООО Управляющая компания «Альфа-Строй» Татьяна Завгородняя совместно с мужем владеет квартирой и машиноместом в Испании.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш в 2016 году получил доход в размере 7,3 млн рублей. Его заместители Юрий Карликанов и Анатолий Брагин показали 3,9 млн и 3,8 млн соответственно, Константин Захаров заработал 4,8 млн, Александр Журавлев — 3,09 млн рублей.

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