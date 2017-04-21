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08:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Скандалы в мэрии: трое заместителей Ирека Ялалова покинули посты

Двоих уволили после уголовных дел, третий подал в отставку добровольно.

Уфимскую администрацию сотрясают скандалы. Это не громкий заголовок из газеты. Это слова главы Башкирии Рустэма Хамитова. Впервые за долгие годы руководитель республики по телевизору разгромил мэрию столицы и понять его было не сложно. За последний месяц своих постов лишились сразу три вице-мэра, причем одного из них уже посадили под стражу, на второго завели дело, и только третий ушел по собственному желанию.

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ ПОГОРЕЛ НА РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ.

Пожалуй, самой громкой отставкой стал уход первого вице-мэра Александра Филиппова. Чиновник-тяжеловес, курировавший сферу строительства, оказался в центре сразу нескольких скандалов.

В марте Филиппову предъявили обвинения в неуплате налогов по сделке шестилетней давности. Следователи пришли к вице-мэру в больничную палату и со своим адвокатом — это в итоге сочли нарушением и постановление о возбуждении уголовного дела чиновник оспорил.

В начале весны фамилию Филиппова вспоминали в связи с обысками в управлении земельными и имущественными отношениями мэрии. При сносе ветхого жилья в Уфе куда-то пропал один миллиард рублей, что стало причиной очередного уголовного дела. Но к самому Филиппову никаких претензий по этому делу пока нет.

Пожалуй, последним ударом по позициям вице-мэра стала речь Хамитова во время «Прямой линии».

— Уфимская власть начала слишком близко общаться с бизнесом. Причем с тем, с которым общаться бы не нужно. В столице эта близость власти и бизнеса стала, скажем так, критической, — отрезал Хамитов 13 апреля.

Через четыре дня стало известно о результатах работы комиссии по урегулированию конфликта интересов в мэрии. Выяснилось, что мэрия руками Филиппова выделила земельный участок в районе «Огней Уфы» сестре вице-мэра. Чиновник был уволен «в связи с утратой доверия».

ИЛЬДАРА ХАСАНОВА ПОДВЕЛИ ОТКАТЫ.

В начале марта сотрудники ФСБ задержали еще одного заместителя Ялалова. По версии следствия, Ильдар Хасанов попался на получении «откатов». Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на мошенничество».

— Будучи заместителем главы администрации, Хасанов получил 1,8 млн рублей от коммерческой фирмы. При передаче денег обвиняемый был задержан, — прокомментировали громкое дело в прокуратуре Башкирии.

ИСКАНДЕР СИРАЕВ ВОЗВРАТИЛСЯ КАК РЫБА В ОКЕАН.

Третий вице-мэр покинул здание на проспекте Октября в среду. Куратор кадровых вопросов и деятельности СМИ ушел сам, решив вернуться в педагогическую сферу.

— Я возвращаюсь в родные пенаты, в ту сферу, которую люблю и понимаю. Это Уфимский многопрофильный профессиональный колледж. И возвращаюсь, как рыба в океан, — рассказал «Комсомолке» Искандер Сираев. — Были определенные планы, и вот на пересечении моих компетенций появилась эта должность. Открылась вакансия, я посмотрел какие там специальности и мне очень понравилось.

МНЕНИЯ.

Политолог Дмитрий Михайличенко:

— Тот негативный фон, который скопился вокруг уфимской мэрии, без сомнения, проецировался на имидж республиканской власти. Думаю, процесс наведения порядка в уфимской мэрии будет продолжен, и это позитивно скажется на уровне доверия к республиканской власти.

Политолог Николай Евдокимов:

— Руководство республики беспокоит то, что вопросы, которые должны решаться на муниципальном уровне адресуются к власти региональной. Именно с этим связана его достаточно жесткая риторика в отношении руководителей муниципалитетов. В первую очередь, это касается Уфы.

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