Скандалы в мэрии: трое заместителей Ирека Ялалова покинули посты

Уфимскую администрацию сотрясают скандалы. Это не громкий заголовок из газеты. Это слова главы Башкирии Рустэма Хамитова. Впервые за долгие годы руководитель республики по телевизору разгромил мэрию столицы и понять его было не сложно. За последний месяц своих постов лишились сразу три вице-мэра, причем одного из них уже посадили под стражу, на второго завели дело, и только третий ушел по собственному желанию.

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ ПОГОРЕЛ НА РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ.

Пожалуй, самой громкой отставкой стал уход первого вице-мэра Александра Филиппова. Чиновник-тяжеловес, курировавший сферу строительства, оказался в центре сразу нескольких скандалов.

В марте Филиппову предъявили обвинения в неуплате налогов по сделке шестилетней давности. Следователи пришли к вице-мэру в больничную палату и со своим адвокатом — это в итоге сочли нарушением и постановление о возбуждении уголовного дела чиновник оспорил.

В начале весны фамилию Филиппова вспоминали в связи с обысками в управлении земельными и имущественными отношениями мэрии. При сносе ветхого жилья в Уфе куда-то пропал один миллиард рублей, что стало причиной очередного уголовного дела. Но к самому Филиппову никаких претензий по этому делу пока нет.

Пожалуй, последним ударом по позициям вице-мэра стала речь Хамитова во время «Прямой линии».

— Уфимская власть начала слишком близко общаться с бизнесом. Причем с тем, с которым общаться бы не нужно. В столице эта близость власти и бизнеса стала, скажем так, критической, — отрезал Хамитов 13 апреля.

Через четыре дня стало известно о результатах работы комиссии по урегулированию конфликта интересов в мэрии. Выяснилось, что мэрия руками Филиппова выделила земельный участок в районе «Огней Уфы» сестре вице-мэра. Чиновник был уволен «в связи с утратой доверия».

ИЛЬДАРА ХАСАНОВА ПОДВЕЛИ ОТКАТЫ.

В начале марта сотрудники ФСБ задержали еще одного заместителя Ялалова. По версии следствия, Ильдар Хасанов попался на получении «откатов». Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на мошенничество».

— Будучи заместителем главы администрации, Хасанов получил 1,8 млн рублей от коммерческой фирмы. При передаче денег обвиняемый был задержан, — прокомментировали громкое дело в прокуратуре Башкирии.

ИСКАНДЕР СИРАЕВ ВОЗВРАТИЛСЯ КАК РЫБА В ОКЕАН.

Третий вице-мэр покинул здание на проспекте Октября в среду. Куратор кадровых вопросов и деятельности СМИ ушел сам, решив вернуться в педагогическую сферу.

— Я возвращаюсь в родные пенаты, в ту сферу, которую люблю и понимаю. Это Уфимский многопрофильный профессиональный колледж. И возвращаюсь, как рыба в океан, — рассказал «Комсомолке» Искандер Сираев. — Были определенные планы, и вот на пересечении моих компетенций появилась эта должность. Открылась вакансия, я посмотрел какие там специальности и мне очень понравилось.

МНЕНИЯ.

Политолог Дмитрий Михайличенко:

— Тот негативный фон, который скопился вокруг уфимской мэрии, без сомнения, проецировался на имидж республиканской власти. Думаю, процесс наведения порядка в уфимской мэрии будет продолжен, и это позитивно скажется на уровне доверия к республиканской власти.

Политолог Николай Евдокимов:

— Руководство республики беспокоит то, что вопросы, которые должны решаться на муниципальном уровне адресуются к власти региональной. Именно с этим связана его достаточно жесткая риторика в отношении руководителей муниципалитетов. В первую очередь, это касается Уфы.