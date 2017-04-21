По делу экс-нардепа Мартыненко задержан второй фигурант, — НАБУ

«20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержала второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, задержанный фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков «Одесскому припортовому заводу» в размере 205 млн грн. Это дело уже передано в суд, и задержанный имеет статус обвиняемого.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины из фракции «Народный фронт» Николай Мартыненко в четверг был доставлен в Национальное антикоррупционное бюро для проведения процессуальных и следственных действий.