Вениамин Кондратьев поручил выделить семье погибшего кубанского моряка миллион рублей
Родным ушедшего из жизни Андрея Ведерникова окажут материальную помощь.
Родным ушедшего из жизни Андрея Ведерникова окажут материальную помощь.
Краснодар. 21 апр. — Новая Кубань. Также губернатор поручил мэру Новороссийска Игорю Дяченко помочь родным погибшего в организации траурных мероприятий.
Напомним, моряк из Новороссийска Андрей Ведерников погиб при крушении сухогруза в Черном море. Трагедия произошла 19 апреля недалеко от Керченского пролива. Судно «Герои Арсенала» перевозило зерно из Ростовской области в Турцию. На момент крушения на борту сухогруза находилось 12 человек — 9 граждан Украины, двое россиян и один грузинский подданный. В настоящий момент найдены тела трех погибших, один моряк был спасен. Судьба остальных пока неизвестна.