Вениамин Кондратьев поручил выделить семье погибшего кубанского моряка миллион рублей

Краснодар. 21 апр. — Новая Кубань. Также губернатор поручил мэру Новороссийска Игорю Дяченко помочь родным погибшего в организации траурных мероприятий.



Напомним, моряк из Новороссийска Андрей Ведерников погиб при крушении сухогруза в Черном море. Трагедия произошла 19 апреля недалеко от Керченского пролива. Судно «Герои Арсенала» перевозило зерно из Ростовской области в Турцию. На момент крушения на борту сухогруза находилось 12 человек — 9 граждан Украины, двое россиян и один грузинский подданный. В настоящий момент найдены тела трех погибших, один моряк был спасен. Судьба остальных пока неизвестна.