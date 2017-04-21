Замминистра МВД инспектирует Приморье

«Александр Махонов вместе с начальником Главного информационно-аналитического центра МВД России (ФКУ “ГИАЦ МВД России”) Павлом Важевым и представителями Генеральной прокуратуры России провел совещание с руководством УМВД России по Приморскому краю и начальниками территориальных органов внутренних дел районов края. Обсуждались вопросы оперативно-служебной деятельности, соблюдения законности сотрудниками органов внутренних дел края при рассмотрении заявлений о преступлениях и расследовании уголовных дел», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Особое внимание замминистра уделил вопросам оказания приморцам государственных услуг, а также обеспечения их доступности и мониторингу их качества. В частности, во Владивостоке он ознакомился с работой многофункционального центра (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг и обсудил механизм взаимодействия специалистов МФЦ и подразделений регионального УМВД, оказывающих госуслуги.

Кроме того, Александр Махонов посетил во Владивостоке и Артеме Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России, Информационный центр, Управление по вопросам миграции и контролю за оборотом наркотиков, межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции, ДНК-лабораторию, районные отделы полиции, где проверил условия несения службы и материально-техническую оснащенность подразделений.

Анна Иваницына.