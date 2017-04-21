Замминистра МВД инспектирует Приморье
Заместитель министра внутренних дел России Александр Махонов приехал с рабочей поездкой в Приморье. Он проинспектировал подразделения полиции региона и принял участие в ряде мероприятий, сообщает ИА «Дейта».
Заместитель министра внутренних дел России Александр Махонов приехал с рабочей поездкой в Приморье. Он проинспектировал подразделения полиции региона и принял участие в ряде мероприятий, сообщает ИА «Дейта».
«Александр Махонов вместе с начальником Главного
Особое внимание замминистра уделил вопросам оказания приморцам государственных услуг, а также обеспечения их доступности и мониторингу их качества. В частности, во Владивостоке он ознакомился с работой многофункционального центра (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг и обсудил механизм взаимодействия специалистов МФЦ и подразделений регионального УМВД, оказывающих госуслуги.
Кроме того, Александр Махонов посетил во Владивостоке и Артеме Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России, Информационный центр, Управление по вопросам миграции и контролю за оборотом наркотиков, межрайонные
Анна Иваницына.