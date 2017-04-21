Администрация губернатора предъявила пяти некоммерческим организациям иски на 2,8 млн рублей

Ответчиком по двум искам от 18 апреля на общую сумму более 850 тыс. рублей значится НКО «Фонд «Надежда». Вторым по сумме предъявленных требований в 500 тыс. рублей числится некоммерческое учреждение «Пермский образовательный научно-исследовательский центр авитальной активности».



Иски также предъявлены АНО «Ассоциация психологов Прикамья» (496,7 тыс. рублей), АНО дополнительного профессионального образования и социального обслуживания населения «Межрегиональный институт социальных и образовательных услуг» (498,2 тыс. рублей) и некоммерческий «Пермский краевой фонд поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Поможем детям» (492,1 тыс. рублей).



Собеседник, знакомый с ситуацией, пояснил — к этим организациям возникли вопросы по исполнению заключенных ранее госконтрактов.