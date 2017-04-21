Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
8Возвращение христиан в Каракош
10Полюс холода
22Цвет нации
10:00 (мск), источник: Новости Перми

Администрация губернатора предъявила пяти некоммерческим организациям иски на 2,8 млн рублей

Арбитражный суд принял к производству сразу шесть исков администрации губернатора Пермского края к пяти некоммерческим организациям на сумму от 349 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ответчиком по двум искам от 18 апреля на общую сумму более 850 тыс. рублей значится НКО «Фонд «Надежда». Вторым по сумме предъявленных требований в 500 тыс. рублей числится некоммерческое учреждение «Пермский образовательный научно-исследовательский центр авитальной активности».

Иски также предъявлены АНО «Ассоциация психологов Прикамья» (496,7 тыс. рублей), АНО дополнительного профессионального образования и социального обслуживания населения «Межрегиональный институт социальных и образовательных услуг» (498,2 тыс. рублей) и некоммерческий «Пермский краевой фонд поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Поможем детям» (492,1 тыс. рублей).

Собеседник, знакомый с ситуацией, пояснил — к этим организациям возникли вопросы по исполнению заключенных ранее госконтрактов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Лысьве осудили виновника смертельного ДТП
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 16 человек
Forbes назвал самых богатых женщин России
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Автобус «Боруссии» взорвал россиянин: подробности
ФБР ограничит контакты с журналистами
ВМФ получит самую большую атомную подлодку в мире
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь