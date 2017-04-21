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11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

КПРФ Хабаровского края: Они не Ленина хоронят, а целую эпоху

В свою очередь в ЛДПР считают, что вождя пролетариата необходимо было похоронить еще давно.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Законопроект о захоронении Ленина возмутил хабаровских коммунистов. Однако в ЛДПР считают, что российского революционера нужно было перезахоронить еще давно, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщает РБК, в Госдуме подготовили проект о захоронении Ленина. Инициатором выступили депутаты от фракции ЛДПР. Однако, как и стоило догадаться, решение о перезахоронении одного из знаковых российских правителей пришлось не по нраву представителям КПРФ. Волна негодования добралась и до Хабаровского края. По заверению лидера фракции КПРФ Виктора Постникова, этим законопроектом люди хотят похоронить не Ленина, а целую эпоху социализма, которая продолжалась, без малого, 70 лет.

— Честно говоря, я не хотел бы комментировать эту глупость. Для тех, кто выступает инициатором этого законопроекта, важно похоронить саму эпоху, сам социализм. К тому же, с мавзолеем Ленина связано множество знаковых событий. Почему никто не собирается сносить мавзолей Хо Ши Мина во Вьетнаме. Тоже самое и с Мао Цзэдуном в Китае. Даже речи об этом не заходит. Я назвал бы это перезахоронение попыткой пересмотреть историю, — сообщил Виктор Постников.

А вот по мнению депутата Закдумы от ЛДПР Елены Грешняковой, к захоронению Владимира Ленина нужно было прибегнуть еще давно.

— Я считаю, что это правильное решение. Человек рождается, живет и умирает. Соответственно, нужно совершать все процедуры и ритуалы, в том числе и захоронение. Не нужно издеваться над памятью. Пусть, как говорится, покоится с миром, — сообщила Елена Грешнякова.

При этом, депутат не считает, что решение федеральных коллег как-то приурочено к грядущему 147-летию вождя пролетариата.

— О целесообразности такого поступка начали говорить еще давно. Я не считаю, что это связанно с завтрашним днем, — добавила Елена Грешнякова.

Елена Грешнякова также не считает, что против захоронения выступит достаточно много человек.

— На сегодняшний день больше сторонников захоронения, чем его противников, — рассказала Елена Грешнякова.

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