Дворкович назвал главное условие снятия санкций на турецкие продукты

«Для нас вопрос снятия ограничений по зерну носит безусловный характер, — подчеркнул он. — Без снятия запрета на зерно даже шансов на то, что мы что-то снимем, нет».

Но вот если турецкая сторона продемонстрирует свои дружеские намерения, тогда, по словам Дворковича, есть определенный набор действий, по которым Россия готова договариваться.