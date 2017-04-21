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12:16 (мск), источник: "Российская газета"

Дворкович назвал главное условие снятия санкций на турецкие продукты

Турция сначала должна отменить пошлины на зерно, а затем могут последовать ответные действия, заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума вице-премьер Аркадий Дворкович.

Источник: Reuters

«Для нас вопрос снятия ограничений по зерну носит безусловный характер, — подчеркнул он. — Без снятия запрета на зерно даже шансов на то, что мы что-то снимем, нет».

Но вот если турецкая сторона продемонстрирует свои дружеские намерения, тогда, по словам Дворковича, есть определенный набор действий, по которым Россия готова договариваться.

Комментарии
1
Понятно
Покупая импортные товары и отдыхая за границей, мы выводим из страны валюту и делаем страну беднее
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