Дворкович назвал главное условие снятия санкций на турецкие продукты
Турция сначала должна отменить пошлины на зерно, а затем могут последовать ответные действия, заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума
Турция сначала должна отменить пошлины на зерно, а затем могут последовать ответные действия, заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума
«Для нас вопрос снятия ограничений по зерну носит безусловный характер, — подчеркнул он. — Без снятия запрета на зерно даже шансов на то, что мы
Но вот если турецкая сторона продемонстрирует свои дружеские намерения, тогда, по словам Дворковича, есть определенный набор действий, по которым Россия готова договариваться.