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11:02 (мск), источник: ТАСС

Володин станет соавтором новой версии проекта об отзыве гражданства у террористов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ТАСС, что станет соавтором новой, доработанной версии законопроекта об отзыве гражданства у осужденных террористов. Накануне эта инициатива была отозвана авторами, но, как пояснил Володин, будет доработана и 21 апреля перевнесена.

Источник: РИА "Новости"

«Я буду в числе авторов этого законопроекта», — сказал глава нижней палаты парламента РФ. Также, по словам спикера, свои подписи под документом, наряду с авторами первой редакции (лидерами всех четырех думских фракций), поставят первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Одновременно спикер подчеркнул, что опасения насчет неконституционности законопроекта об отзыве гражданства у осужденных за терроризм проработаны и сняты в новой версии. «То, о чем вы говорите (проверка на конституционность), мы также в ходе обсуждения уже новой редакции законопроекта проработали и исходим как раз из того, что речь идет о внесении поправок в закон, где предполагается отмена решения о предоставлении гражданства, а не лишение самого гражданства», — сообщил Володин.

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