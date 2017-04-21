Володин станет соавтором новой версии проекта об отзыве гражданства у террористов

«Я буду в числе авторов этого законопроекта», — сказал глава нижней палаты парламента РФ. Также, по словам спикера, свои подписи под документом, наряду с авторами первой редакции (лидерами всех четырех думских фракций), поставят первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Одновременно спикер подчеркнул, что опасения насчет неконституционности законопроекта об отзыве гражданства у осужденных за терроризм проработаны и сняты в новой версии. «То, о чем вы говорите (проверка на конституционность), мы также в ходе обсуждения уже новой редакции законопроекта проработали и исходим как раз из того, что речь идет о внесении поправок в закон, где предполагается отмена решения о предоставлении гражданства, а не лишение самого гражданства», — сообщил Володин.