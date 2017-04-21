«Запасников» в Приангарье призовут на военные сборы в соответствии с планом Генштаба

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на двухмесячные сборы в 2017 году. Как отметил заместитель начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Иркутской области Алексей Карюк, число военнообязанных граждан в Приангарье, которые находятся в запасе и пройдут военные сборы в этом году, будет определено в соответствии с планом Генерального штаба. Он добавил, что существует несколько критериев, по которым будет осуществлен призыв на военные сборы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Призываться будут, исходя из планов по переобучению или же по совершенствованию слаженности подразделений, которые подадут воинские части. Второе — переподготовка лиц, находящихся в запасе по военно-учетным специальностям. Третье — это своевременное обслуживание техники, которое находится на длительном хранении в воинских частях. По этим критериям мы призываем на военные сборы, — сказал Алексей Карюк.

Представитель областного военкомата подчеркнул, что после указа президента РФ Генеральный штаб в соответствии с планами дает распоряжение военным комиссариатам призвать граждан на военные сборы. По словам Алексея Карюка, масштабных сборов с призывом более 50-ти тысяч человек, которые были в 90-е годы, сейчас нет.