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11:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Запасников» в Приангарье призовут на военные сборы в соответствии с планом Генштаба

Замначальника мобилизационного отдела военного комиссариата региона Алексей Карюк рассказал о критериях призыва на военные сборы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на двухмесячные сборы в 2017 году. Как отметил заместитель начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Иркутской области Алексей Карюк, число военнообязанных граждан в Приангарье, которые находятся в запасе и пройдут военные сборы в этом году, будет определено в соответствии с планом Генерального штаба. Он добавил, что существует несколько критериев, по которым будет осуществлен призыв на военные сборы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Призываться будут, исходя из планов по переобучению или же по совершенствованию слаженности подразделений, которые подадут воинские части. Второе — переподготовка лиц, находящихся в запасе по военно-учетным специальностям. Третье — это своевременное обслуживание техники, которое находится на длительном хранении в воинских частях. По этим критериям мы призываем на военные сборы, — сказал Алексей Карюк.

Представитель областного военкомата подчеркнул, что после указа президента РФ Генеральный штаб в соответствии с планами дает распоряжение военным комиссариатам призвать граждан на военные сборы. По словам Алексея Карюка, масштабных сборов с призывом более 50-ти тысяч человек, которые были в 90-е годы, сейчас нет.

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