«Запасников» в Приангарье призовут на военные сборы в соответствии с планом Генштаба
Замначальника мобилизационного отдела военного комиссариата региона Алексей Карюк рассказал о критериях призыва на военные сборы.
Замначальника мобилизационного отдела военного комиссариата региона Алексей Карюк рассказал о критериях призыва на военные сборы.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на двухмесячные сборы в 2017 году. Как отметил заместитель начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Иркутской области Алексей Карюк, число военнообязанных граждан в Приангарье, которые находятся в запасе и пройдут военные сборы в этом году, будет определено в соответствии с планом Генерального штаба. Он добавил, что существует несколько критериев, по которым будет осуществлен призыв на военные сборы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Призываться будут, исходя из планов по переобучению или же по совершенствованию слаженности подразделений, которые подадут воинские части. Второе — переподготовка лиц, находящихся в запасе по
Представитель областного военкомата подчеркнул, что после указа президента РФ Генеральный штаб в соответствии с планами дает распоряжение военным комиссариатам призвать граждан на военные сборы. По словам Алексея Карюка, масштабных сборов с призывом более 50-ти тысяч человек, которые были в 90-е годы, сейчас нет.