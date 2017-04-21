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11:18 (мск), источник: Sputnik.by

Президент — критикам идеи «всем по 500»: идите на более легкую работу

Задача для руководителей белорусских предприятий — улучшение организации труда на производствах, благодаря чему можно поднять и зарплаты.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Высокие чиновники, заявляющие о «неподъемности» достижения средней зарплаты по стране 1000 рублей, должны искать более легкую работу, заявил в четверг в ходе послания парламенту и народу президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Глава государства ранее потребовал достичь до конца года уровня средней зарплаты по стране в 500 долларов. Президент подчеркивает, что достичь этого можно за счет роста производительности труда и улучшения организации труда.

«Это — комплекс мер, начиная от сокращений там, где это возможно, хотя сегодня людей на улицу ни в коем случае нельзя выбрасывать, вопрос надо согласовывать с органами власти: человека надо перевести через дорогу и направить на работу», — призвал президент.

Президент отметил, что некоторые чиновники называют требуемый уровень зарплаты в 1000 рублей «неподъемным».

«Хочу предупредить. Кто не может поднимать — надо уходить на более легкую работу. Очковтирательство в этом деле недопустимо», — отметил Лукашенко.

При этом президент вновь напомнил, что без учета роста производительности «выдавать по 1000 рублей» нельзя. «В этом и заключается профессионализм руководителей, а от них почти все зависит. Где люди не тянут — надо срочно решить кадровые проблемы», — добавил глава государства.

По мнению Лукашенко, подходы к финансовому оздоровлению белорусских предприятий должны быть гибкими. «Упор надо делать на перепрофилирование и оптимизацию. Но прежде — позаботиться о переобучении и предоставлении других мест», — заключил президент.

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