Евгений Куйвашев собрал свердловчан, уехавших в Москву

Свердловский губернатор в столице встретился с почетными членами «Уральского землячества».

Свердловский губернатор поздравил выходцев с Урала с юбилеем землячества, которому исполнилось 25 лет, вручил грамоты и благодарственные письма, рассказал о планах по развитию области, о результатах, которые уже есть. Евгений Куйвашев поблагодарил «свердловских москвичей» за то, что они делают для региона: помогают продвигать его на федеральном уровне, защищают экономические и политические интересы.

«Средний Урал должен стать лидером по всем направлениям — в экономике, социальной сфере, демографии, в росте доходов и качестве жизни людей, — сказал губернатор. — «Надеюсь, «Уральское землячество» поддержит свой регион, поможет разработать «Пятилетку развития» и претворить ее в жизнь».