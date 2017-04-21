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11:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Евгений Куйвашев собрал свердловчан, уехавших в Москву

Экс-уральцы пообещали помочь родному региону.

Свердловский губернатор в столице встретился с почетными членами «Уральского землячества».

Свердловский губернатор поздравил выходцев с Урала с юбилеем землячества, которому исполнилось 25 лет, вручил грамоты и благодарственные письма, рассказал о планах по развитию области, о результатах, которые уже есть. Евгений Куйвашев поблагодарил «свердловских москвичей» за то, что они делают для региона: помогают продвигать его на федеральном уровне, защищают экономические и политические интересы.

«Средний Урал должен стать лидером по всем направлениям — в экономике, социальной сфере, демографии, в росте доходов и качестве жизни людей, — сказал губернатор. — «Надеюсь, «Уральское землячество» поддержит свой регион, поможет разработать «Пятилетку развития» и претворить ее в жизнь».

«Мне кажется, сегодня Свердловская область не просто на подъеме, а на каком-то взлете. Как говорит руководство области, Средний Урал может войти в тройку лучших регионов страны. Конечно, мы сделаем все, чтобы область могла стать одним из российских лидеров», — пообещал выпускник УрГУ, журналист, общественный и государственный деятель Александр Школьник.

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