Калинин назвал обыски в «Акции» и «Омскгоргазе» политическим давлением

Информация об обысках и выемке документов в офисах компаний «Омскгоргаз» и ХК «Акция» подтвердилась. В данный момент сотрудники СОБРа и Следственного комитета России проводят там следственные действия.

Все двери офиса «Акции», находяшегося в центре Омска на улице Интернациональная, наглухо закрыты. Несмотря на обеденное время, оттуда никто не выходил и не входил.

Жалюзи на окнах на первом этаже плотно закрыты. По инсайдерской информации, полученной от источников, близких к правоохранительным структурам, возбуждено уголовное дело по факту возможного завышения тарифов на транспортировку газа.

По некоторым данным, делом занимается 5-е Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области. Однако там эту информацию подтвердить отказались.



Что касается владельцев двух крупных компаний, депутата Госдумы Андрея Голушко и депутата Законодательного Собрания Омской области Сергея Калинина, то для них сегодняшняя спецоперация стала полной неожиданностью. Причем Калинин узнал об обысках из прессы, так как находился в этот момент за пределами Омской области.

Сергей Калинин, бизнесмен:

— Я сам узнал о происходящем из прессы. В данный момент ни до кого дозвонится не могу — телефоны сотрудников и ХК «Акция» молчат. Никаких подробностей я не знаю, могу предположить только одно — оказывается политическое давление.

Отметим, что информация о возбуждении уголовного дела по факту работы структур, близких к депутату Голушко, появилась несколько дней назад. Источники сообщали, что дело закончится громким арестом, который будет произведен чуть ли не на торжественной церемонии открытия фестиваля «Движение», на который прилетают известные персоны, включая режиссера Никиту Михалкова и его детей. На мероприятии также ожидался премьер-министр Дмитрий Медведев, который приедет на партийный форум «Единой России».

Информация появилась на фоне слухов о готовящейся досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова и в числе возможных преемников назывался депутат Голушко.