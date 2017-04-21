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11:36 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев пообещал по утрам объезжать Астану

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как должны работать казахстанские акимы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как должны работать казахстанские акимы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«Хороший мэр города должен быть хорошим мэром города. Он встает в 5 часов утра, объезжает весь город вместе с замами и аппаратом, потом приходит на работу, говорит: “Пока Президент сейчас приедет, чтобы все помыли-почистили-побелили”. Я теперь сейчас до EXPO буду рано выезжать, сначала буду объезжать весь город, потом буду приезжать на работу, если ты этого не хочешь делать. Это касается всех городов, областных центров. Начальник города должен быть хозяином города, любить его», — сказал Глава государства, выступая на совещании по вопросам подготовки к выставке EXPO-2017.

Также Нурсултан Назарбаев указал акиму Астаны Асету Исекешеву на наличие ветхих домов в центре города. Кроме того, Президент раскритиковал власти Астаны за разрушившуюся плитку и разбитые фасады зданий.

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