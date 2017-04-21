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11:46 (мск), источник: ТАСС

Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»

По словам вице-премьера, такое право должны иметь госслужащие, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс.

Источник: Reuters

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Аркадий Дворкович поддержал предложения участников Красноярского экономического форума менять подходы к обеспечению эффективности госуправления, однако предложил ввести «право на ошибку». Такое мнение он высказал на сессии форума, посвященной ключевым элементам реформы системы госуправления.

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«Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право», — сказал Дворкович.

По его словам, такое право на ошибку должны иметь чиновники, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс.

«Это очень важно, но это надо сформулировать и на уровне политического руководства. Иначе система не будет таким образом работать», — сказал он.

Ранее на этой сессии министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов предложил вернуть ответственность чиновников за результат как в советское время. Он пояснил, что «в советское время была ответственность за результат — не сдал завод вовремя, извини меня, партбилет на стол, уволен!».

Комментарии
6
Сергей Саморуков
Да Путин давно его ввёл . Помню Чубайса поймали , что в его корпорации бесследно изсчезло 20 млрд рублей ( при курсе доллара пао 30 р ) . Счётная палата ( при Степашине) пыталась возбудить расследование , но Вождь сказал , что "это просчёты и ошибки " ...Дело тут же прикрыли .
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александр зыков
Они и без права на ошибку постоянно "ошибаются" в свою пользу , в свой карман ...
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Юрий Река
Каждый по ошибке вот и целый букет. А страдать будет снова народ.
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