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14:17 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС

Его участниками станут порядка 100 человек.

С 23 по 27 апреля 2017 года в г. Самаре пройдет семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС. Около 100 молодых предпринимателей, студентов, ученых, преподавателей, аспирантов, общественных деятелей и деятелей культуры в возрасте от 18 до 35 лет из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР примут активное участие в работе тематических площадок, посвященных состоянию международного молодежного сотрудничества в пространстве БРИКС.

Организаторами семинара-совещания выступают Российский Союз Молодежи, Министерство образования и науки РФ, Правительство Самарской области и Самарский государственный экономический университет.

Встреча участников состоится 23 апреля 2017 года в 12.50 в аэропорту «Курумоч».

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