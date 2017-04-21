Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень автомобильных дорог местного значения

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов 19 апреля подписал постановление «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода». В список вошли 4 164 дороги. Предыдущий такой перечень был составлен администрацией в 2011 году и отменен в 2014 году.

Дороги общего пользования местного значения — это дороги, принадлежащие муниципалитетам и ими же финансируемые. Право проезда по ним имеет «неограниченный круг лиц».

Напомним, ремонт дорог Нижнего Новгорода в рамках федерального проекта начался с 10 апреля 2017 года. Ремонт будет проведен во всех районах города, кроме Сормовского. Общий объем финансирования — 2,2 млрд рублей.