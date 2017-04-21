Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень автомобильных дорог местного значения
Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень автомобильных дорог местного значения. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.
Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень автомобильных дорог местного значения. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.
Нижегородский
Дороги общего пользования местного значения — это дороги, принадлежащие муниципалитетам и ими же финансируемые. Право проезда по ним имеет «неограниченный круг лиц».
Напомним, ремонт дорог Нижнего Новгорода в рамках федерального проекта начался с 10 апреля 2017 года. Ремонт будет проведен во всех районах города, кроме Сормовского. Общий объем финансирования — 2,2 млрд рублей.