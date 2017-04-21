Госдума запретила называть детей бранными словами и цифрами

Необычное имя — преступление или подарок: нужен ли закон о запрете на «позорящие» имена

Закон дополняет Семейный кодекс РФ положением о том, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, а также использование числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. При этом в федеральном законе «Об актах гражданского состояния» депутаты установили запрет на запись в актах гражданского состояния таких имен. Имя ребенка будет записываться по соглашению родителей.

Кроме того, документ устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если у родителей разные фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения двух фамилий друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ.

При этом не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Оговаривается, что двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Закон призван защитить интересы детей и оградить их от излишней оригинальности родителей при выборе имени.