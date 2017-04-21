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12:19 (мск), источник: Новости Перми

Глава Прикамья принял участие в работе Красноярского экономического форума

На мероприятии обсуждаются перспективы социально-экономического и технологического развития России в ближайшие десятилетия.

Центральным событием форума является пленарное заседание «Российская экономика: повестка 2017−2025». Спикерами здесь выступают заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, глава Пермского края Максим Решетников и другие представители органов власти, экспертного и бизнес-сообщества.

В ходе своего выступления на пленарном заседании КЭФ-2017 Максим Решетников озвучил необходимость локализовывать федеральные стратегии развития и дорожные карты с учетом потребностей регионов и муниципалитетов:

«Здесь важно, наверное, не просто писать крупные большие стратегии и заниматься стратегическим планированием. Очень важно реализовывать локальные шаги и локальные улучшения. Мой призыв к коллегам на федеральном уровне: помимо того, чтобы рисовать, прорабатывать глобальные дорожные карты, не забывать о тех шагах, которые надо делать каждый день. Надо их просто сделать».

По мнению главы Прикамья, задача власти — быть инициатором новых проектов, концентрируя кадровые, научные и производственные ресурсы для обеспечения роста внутреннего регионального продукта.

Максим Решетников отметил, что Пермский край является крупнейшим индустриальным центром России, поэтому необходимо связывать проекты с длинным промышленным циклом.

«Наши крупные заказчики должны сформулировать требования под свою продукцию. А промышленные предприятия взять на себя обязательства по ее созданию», — заявил глава Прикамья.

Внедрение подобной практики обсуждается краевыми властями с ПАО «Газпром», который на протяжении 25 лет является ключевым заказчиком продукции предприятий Пермской газотурбинной кооперации. В настоящее время рассматривается вопрос о реализации мероприятий по формированию пакета закупок на условиях контракта жизненного цикла. Предполагается, что участниками контракта станут предприятия пермской кооперации и финансовые институты ПАО «Газпром».

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