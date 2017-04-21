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12:19 (мск), источник: Новая Кубань

Кондратьев предложил Аксенову совместную стратегию развития Кубани и Крыма

Встреча губернатора и главы Республики прошла в рамках III Ялтинского международного экономического форума.

Краснодар. 21 апр. — Новая Кубань. Вениамин Иванович уверен в том, что совместными усилиями субъектам удастся системно решать вопросы развития туристического кластера, агропромышленного комплекса, транспортной сферы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

У Кондратьева есть определенные задумки по решению ряда экономических проблем. Развитие Крыма сейчас может быть активно поддержано на федеральном уровне. Поэтому губернатор намерен создать общую стратегию развития:

— поможет выходить с нашими общими вопросами, в том числе на федеральный уровень.

Среди приоритетных вопросов Кондратьев назвал: развитие авиасообщения между Кубанью и Крымом, создание единого туристического маршрута, развитие совместного винного производства.

Сергей Аксенов одобрил предложение, предложив создать рабочую группу уже в рамках форума:

— Крым нуждается в продукции, которая производится в крае, у вас много успешных процессов, которым мы могли бы поучиться.

Также Аксенов отметил, что Краснодарский край и Крым не могут быть конкурентами. Объединение благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие.

На Форуме был подписан протокол о намерениях на ближайшие 2 года (с 2017 по 2019 годы).

В рамках документа Краснодарский край и Республика Крым будут сотрудничать в торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном направлениях.

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