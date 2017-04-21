Герой России Бочаров избран новым секретарем Общественной палаты

Решение было принято на пленарном заседании в связи с досрочным прекращением полномочий секретаря ОП Александра Бречалова, который 4 апреля был назначен врио главы Удмуртии. Сроки полномочий этого состава палаты истекают, новый созыв должен собраться на свое первое пленарное заседание не позднее 1 июля.

Вячеслав Бочаров, полковник специальных сил России, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, в ходе которого получил тяжёлое ранение. За мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации. Член Общественной палаты РФ с 2014 года.