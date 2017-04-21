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12:14 (мск), источник: РИАЦ

Герой России Бочаров избран новым секретарем Общественной палаты

Первый заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Вячеслав Бочаров избран ее секретарем. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Решение было принято на пленарном заседании в связи с досрочным прекращением полномочий секретаря ОП Александра Бречалова, который 4 апреля был назначен врио главы Удмуртии. Сроки полномочий этого состава палаты истекают, новый созыв должен собраться на свое первое пленарное заседание не позднее 1 июля.

Вячеслав Бочаров, полковник специальных сил России, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, в ходе которого получил тяжёлое ранение. За мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации. Член Общественной палаты РФ с 2014 года.

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