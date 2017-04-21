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12:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Еще один свердловский город может получить статус ТОР

В Асбесте готовят пакет документов для подачи заявки на создание территории опережающего развития (ТОР).

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики, об этом на выездном заседании в Асбесте заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

Заявку подадут в III квартале этого года. В Асбесте перед местной администрацией сейчас стоит задача проработать вопросы, связанные с инфраструктурой. Необходимо провести ревизию земель сельхозназначения, определиться с территорией, предназначенной для создания индустриального парка, и проработать возможности техприсоединений потенциальных резидентов.

Одним из них может стать «Национальная сурьмяная компания», которая планирует построить металлургический завод. Напомним, что скандалы вокруг строительства завода по переработки сурьмы в городе не утихают. Жители Асбеста провели митинг против возведения завода на территории города.

«Национальная сурьмяная компания» может инвестировать 732 млн руб. и предоставить 140 рабочих мест. По словам директора компании Александра Савина, уже в первый год после введения завода в эксплуатацию дополнительный доход городского бюджета составит 17 млн руб. Предполагается, что предприятие будет расположено на территории бывшего завода металлоконструкций, в промышленной зоне.

Открытие новых производств в Асбесте позволит к концу 2018 года привлечь в основной капитал предприятий 2,2 млрд руб. инвестиций и повысить доходную часть городского бюджета. К концу 2018 года в городе должно появиться свыше тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия — «Ураласбест».

Общий объём средств, необходимых для реализации мероприятий программы развития Асбеста до 2025 года, составляет 7,6 млрд руб., из которых 543 млн привлекут из областного бюджета, из местного бюджета — 96,5 млн, на внебюджетные источники приходится 6,97 млрд руб.

ТОР будет ориентирован на восемь видов экономической деятельности. Например, возможная специализация — это добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, металлургическое и неметаллическое минеральное производство.

Важное для Асбеста направление — открытие частного индустриального парка, основу которого составят проекты, связанные с переработкой золошлаковых материалов Рефтинской ГРЭС, а также смежные технологии с использованием вторичного сырья предприятий горной и металлургической отраслей. По данным управляющей компании, концепция индустриального парка позволит создать в Асбесте и поселке Рефтинском 350−400 новых рабочих мест. Главными резидентами парка станут пять компаний: «НИИпроектасбест», «Гранула», «УралНИПИнефть», «СпецЦементСервис», «Тетра». Объем инвестиций составит 485 млн руб.

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