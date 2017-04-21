Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
МИД РФ обеспокоен готовящейся НАТО провокации
Россиян освободят от проверок счетчиков
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10Протест одного
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
13:06 (мск), источник: РИА Новости

Воронежский аэропорт намерен привлечь к сотрудничеству 5 авиаперевозчиков

Международный аэропорт «Воронеж», который сотрудничает с 28 авиакомпаниями, планирует привлечь в этом году еще пять перевозчиков, сообщает в четверг правительство области.

Реконструкция аэродромного комплекса международного аэропорта «Воронеж» позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing-737 и Airbus-319. В четверг, 20 апреля, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсудил вопросы, связанные с развитием аэропорта, с президентом международного аэропорта «Воронеж» Сергеем Журавлевым. В частности, речь шла о выполнении федеральных обязательств по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Журавлев проинформировал главу региона о том, что закончено проектирование нового терминала, документация прошла государственную экспертизу. В настоящее время усилия руководства аэропорта сосредоточены на развитии маршрутной сети.

«Сегодня с аэропортом работают уже 28 авиакомпаний, занимающихся в том числе и международными перевозками. В этом году планируется привлечь еще 5 перевозчиков», — говорится в сообщении.

Также завершена реконструкция санитарно-пропускного пункта — впервые за всю историю аэропорта здесь появился склад временного хранения продуктов и карантинная зона. «Идут работы по увеличению пропускной способности пограничного контроля и таможенного досмотра», — отмечают областные власти.

Аэропорт сейчас выполняет регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также в Стамбул, Бишкек, Ереван и Ташкент. В весенне-летний период аэропорт обслуживает чартеры в Грецию, Болгарию и Турцию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
Госдума приняла закон о переходе бюджетников на карты «Мир»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь