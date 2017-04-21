Воронежский аэропорт намерен привлечь к сотрудничеству 5 авиаперевозчиков
Международный аэропорт «Воронеж», который сотрудничает с 28 авиакомпаниями, планирует привлечь в этом году еще пять перевозчиков, сообщает в четверг правительство области.
Международный аэропорт «Воронеж», который сотрудничает с 28 авиакомпаниями, планирует привлечь в этом году еще пять перевозчиков, сообщает в четверг правительство области.
Реконструкция аэродромного комплекса международного аэропорта «Воронеж» позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing-737 и Airbus-319. В четверг, 20 апреля, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсудил вопросы, связанные с развитием аэропорта, с президентом международного аэропорта «Воронеж» Сергеем Журавлевым. В частности, речь шла о выполнении федеральных обязательств по реконструкции
Журавлев проинформировал главу региона о том, что закончено проектирование нового терминала, документация прошла государственную экспертизу. В настоящее время усилия руководства аэропорта сосредоточены на развитии маршрутной сети.
«Сегодня с аэропортом работают уже 28 авиакомпаний, занимающихся в том числе и международными перевозками. В этом году планируется привлечь еще 5 перевозчиков», — говорится в сообщении.
Также завершена реконструкция
Аэропорт сейчас выполняет регулярные рейсы в Москву,