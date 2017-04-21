Воронежский аэропорт намерен привлечь к сотрудничеству 5 авиаперевозчиков

Реконструкция аэродромного комплекса международного аэропорта «Воронеж» позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing-737 и Airbus-319. В четверг, 20 апреля, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсудил вопросы, связанные с развитием аэропорта, с президентом международного аэропорта «Воронеж» Сергеем Журавлевым. В частности, речь шла о выполнении федеральных обязательств по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Журавлев проинформировал главу региона о том, что закончено проектирование нового терминала, документация прошла государственную экспертизу. В настоящее время усилия руководства аэропорта сосредоточены на развитии маршрутной сети.

«Сегодня с аэропортом работают уже 28 авиакомпаний, занимающихся в том числе и международными перевозками. В этом году планируется привлечь еще 5 перевозчиков», — говорится в сообщении.

Также завершена реконструкция санитарно-пропускного пункта — впервые за всю историю аэропорта здесь появился склад временного хранения продуктов и карантинная зона. «Идут работы по увеличению пропускной способности пограничного контроля и таможенного досмотра», — отмечают областные власти.