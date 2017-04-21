Удостоверения глав муниципалитетов получили недавно избранные руководители городов и районов

Как отметил глава региона, эти люди выбраны на конкурсной основе. В составе комиссий, отбиравшей претендентов, уважаемые люди в регионе, а возглавлял комиссии — первое лицо области. Все направлено на создание четкой вертикали власти.

Следующая задача наладить работу общественных советов, самого низового звена. Они будут играть важнейшую роль в решении проблем людей по месту жительства.

Советы будут участвовать в утверждении смет, контролировать работы по благоустройству, без подписи председателя не будут приниматься даже работы по капремонту.

Так же общественники должны помочь навести порядок и на рынке алкогольной продукции. Ведь 80 процентов доходов от акцизов пойдут в местные бюджеты.