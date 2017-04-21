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13:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Порошенко: Суд ООН признал РФ стороной Минского процесса

Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей, признав ее стороной Минского процесса, а не посредником.

Источник: Telegraf.com.ua

«Международный суд ООН призывал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это значит, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как с самого начала она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, является не политической оценкой, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая является чрезвычайно важной для нас», — сказал П. Порошенко во время совещания с министром иностранных дел Павлом Климкиным, его заместителем Еленой Зеркаль и заместителем главы Администрации президента Константином Елисеевым.

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Президент также отметил, что принятое судом решение «не нуждается ни в никаком дополнительном голосовании — ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН».

«Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН и за невыполнение отмеченного решения будут предусмотренные санкции, которые очень больно ударят по любому государству, которое осмелится игнорировать отмеченное решение», — сказал П. Порошенко.

Глава государства отметил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом представить в суде позицию государства Украина и определить государство-агрессора. Он убежден, что это создает механизм юридической ответственности не для частных лиц, как хотела РФ, а для государства в целом, которое должно понести ответственность за финансирование терроризма, за нарушение Конвенции ООН.

«Впервые, и ключевое слово здесь — впервые, был применен механизм Международного суда для де-факто привлечения к ответственности государства-агрессора, государства, которое финансирует терроризм. И именно за нарушение этой Конвенции мы задались вопросом о привлечении к ответственности», — подчеркнул П. Порошенко.

Президент также подчеркнул, что суд принял чрезвычайно важное решение об обеспечении иска в виде обязательства РФ предпринять несколько шагов: начиная от восстановления функционирования Меджлиса крымскотатарского народа и завершая обеспечением права украинских граждан на изучение украинского языка в Крыму.

Международный суд ООН ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей. В свою очередь, Е. Зеркаль также отметила важность решение Международного решения суда ООН.

«12 мая мы собираемся еще раз в Гааге, и президент суда будет принимать решение о дальнейшем разбирательстве дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено времени на подготовку основного меморандума, где мы должны изложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела», — заявила она.

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