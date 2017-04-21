Минобороны ответило на сообщения о перемещении техники к границам КНДР

По его словам, военная техника, замеченная ранее жителями Дальнего Востока, была задействована в масштабных учениях по управлению группировками ПВО и авиации, которые проходили на специализированном полигоне Телемба в Бурятии, и сейчас возвращается в пункты постоянной дислокации.

Гордеев рассказал, что в учениях была задействована техника противовоздушной обороны. «Участвовали в том числе и соединения общевойсковой армии в Приморье», — добавил он. Кроме того, по словам Гордеева, возвращается в место постоянной дислокации ​артиллерийская техника, которая была задействована в полевых сборах на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

Гордеев также напомнил, что в период с 3 по 29 апреля в войсках ВВО проводится контрольная проверка за зимний период обучения. «Задача может быть поставлена соединениям в любую точку округа переместиться, выполнить боевую стрельбу. Они могут идти и железнодорожным транспортом в том числе», — уточнил представитель Минобороны.

​Сообщения о том, что на Дальнем Востоке проходит «массовая переброска военной техники», ранее опубликовал местный портал DVhab.ru. По данным издания, люди присылали в редакцию фотографии и видео, которые свидетельствовали об этом. Также издание опубликовало в своем канале в YouTube видео, на котором запечатлен момент перемещения военной техники на платформах.