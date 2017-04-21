Опубликована видеозапись обыска в «Омскгоргазе»

«Первый городской телеканал» опубликовал первое видео, снятое на месте сегодняшнего обыска в «Омскгоргазе». Видеозапись длится всего 55 секунд. На ней запечатлены силовики в масках и бронежилетах, которые ходят по коридорам здания.

Напомним, что сейчас проводятся обыски в компаниях депутатов Андрея Голушко и Сергея Калинина — «Омскгоргаз» и ХК «Акция». Официальная версия следствия ещё не озвучена. По неофициальным данным, речь может идти об уголовном деле из-за завышенных тарифов, однако истинная подоплёка дела может крыться в политической борьбе.