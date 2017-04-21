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13:44 (мск), источник: Om1.ru

Опубликована видеозапись обыска в «Омскгоргазе»

В ролике, который длится меньше минуты, появляются люди в масках, обследующие помещения в здании.

Источник: Om1.ru

«Первый городской телеканал» опубликовал первое видео, снятое на месте сегодняшнего обыска в «Омскгоргазе». Видеозапись длится всего 55 секунд. На ней запечатлены силовики в масках и бронежилетах, которые ходят по коридорам здания.

Напомним, что сейчас проводятся обыски в компаниях депутатов Андрея Голушко и Сергея Калинина — «Омскгоргаз» и ХК «Акция». Официальная версия следствия ещё не озвучена. По неофициальным данным, речь может идти об уголовном деле из-за завышенных тарифов, однако истинная подоплёка дела может крыться в политической борьбе.

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