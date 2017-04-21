В Башкирии сформируют туристический бренд региона

К концу 2017 года в Башкирии создадут туристический образ региона.

Таким образом в Госкомитете по предпринимательству и туризму намерены привлечь дополнительный поток туристов в Башкирию.

— У нас есть проект трехлетней дорожной карты. В нем оговариваются основные вопросы, связанные с развитием туризма. Первая часть — создание узнаваемого и неповторимого стиля региона. Нужно, чтобы республику узнавали сразу. Работы уже начались — мы привлекли маркетологов, художников и специальные фокус группы. Результат можно будет увидеть уже к концу 2017 года, — рассказал председатель Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.