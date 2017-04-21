Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Специалисты выяснили, что такое измена
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
10Протест одного
14«Дарю тебе звезду»
8Возвращение христиан в Каракош
14:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии сформируют туристический бренд региона

Образ республики придумают до конца года.

К концу 2017 года в Башкирии создадут туристический образ региона.

Таким образом в Госкомитете по предпринимательству и туризму намерены привлечь дополнительный поток туристов в Башкирию.

— У нас есть проект трехлетней дорожной карты. В нем оговариваются основные вопросы, связанные с развитием туризма. Первая часть — создание узнаваемого и неповторимого стиля региона. Нужно, чтобы республику узнавали сразу. Работы уже начались — мы привлекли маркетологов, художников и специальные фокус группы. Результат можно будет увидеть уже к концу 2017 года, — рассказал председатель Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Астроном-любитель снял на видео дементора
Бухгалтер Жанны Фриске покинула Россию
Астроном-любитель снял на видео дементора
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
АМКУ попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь