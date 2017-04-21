Антимонопольный комитет Украины попросил арестовать имущество Газпрома

Терентьев сообщил, что АМКУ обратился в исполнительную службу с просьбой принять меры для взыскания штрафа с «Газпрома» в размере более 6 миллиардов долларов на основании принятых ранее решений судов.

Он также опубликовал фотографию письма в адрес исполнительной службы, в котором, в частности содержится просьба наложить арест на имущество и средства «Газпрома» на Украине. «Просим… наложить арест на имущество и средства “Газпрома” и объявить запрет на его отчуждение», — говорится в письме.

Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу «Газпрома», требовавшего отменить решение Хозяйственного суда Киева о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. «Газпром» подал кассационную жалобу на решение киевского суда, но она пока не была рассмотрена.

АМКУ в 2015 году выписал «Газпрому» штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009−2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). «Газпром» тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ «Нафтогазу» на западной границе РФ.

Однако попытки «Газпрома» добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, «Газпром» обжаловал это решение. В «Газпроме» опасаются, что решение киевского суда может быть направлено на принудительный отъем газа из транзитной трубы, хотя власти Украины это отрицают.