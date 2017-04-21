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15:09 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал гипотезы о связи заявлений экс-главы Минфина Алексея Кудрина с возможностью смены главы кабмина не более чем словесными и политологическими экзерсисами.

Источник: РИА Новости

Пресс-секретаря главы государства попросили оценить предположения некоторых политологов относительно того, что заявления Кудрина в последнее время, в том числе достаточно весомые и не всегда относящиеся напрямую к его сфере деятельности, связаны с возможной сменой председателя правительства.

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«Кудрин — очень авторитетный эксперт, это эксперт не узкопрофильный, а скорее широкопрофильный, поэтому абсолютно нормально, что у него есть точка зрения по самому широкому кругу вопросов. А увязывать все с какими-то электоральными устремлениями, может быть, это понятно и объяснимо с какой-то точки зрения, но это неправильно по сути», — ответил Песков журналистам.

Алексей Кудрин на Красноярском экономическом форуме обратил внимание на структурные проблемы российской экономики и сравнил систему госуправления со «скрипучей машиной, которая все время заезжает не туда».

Экс-глава Минфина также посоветовал декриминализировать некоторые статьи Уголовного кодекса и избавиться от избыточно строгих наказаний за мелкие преступления.

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