Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства

Пресс-секретаря главы государства попросили оценить предположения некоторых политологов относительно того, что заявления Кудрина в последнее время, в том числе достаточно весомые и не всегда относящиеся напрямую к его сфере деятельности, связаны с возможной сменой председателя правительства.

«Кудрин — очень авторитетный эксперт, это эксперт не узкопрофильный, а скорее широкопрофильный, поэтому абсолютно нормально, что у него есть точка зрения по самому широкому кругу вопросов. А увязывать все с какими-то электоральными устремлениями, может быть, это понятно и объяснимо с какой-то точки зрения, но это неправильно по сути», — ответил Песков журналистам.

Алексей Кудрин на Красноярском экономическом форуме обратил внимание на структурные проблемы российской экономики и сравнил систему госуправления со «скрипучей машиной, которая все время заезжает не туда».