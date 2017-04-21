Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
«Кудрин — очень авторитетный эксперт, это эксперт не узкопрофильный, а скорее широкопрофильный, поэтому абсолютно нормально, что у него есть точка зрения по самому широкому кругу вопросов. А увязывать все с
Алексей Кудрин на Красноярском экономическом форуме обратил внимание на структурные проблемы российской экономики и сравнил систему госуправления со «скрипучей машиной, которая все время заезжает не туда».