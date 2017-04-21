Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Плохой начальник полезен для подчиненных
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
10Протест одного
14«Дарю тебе звезду»
8Возвращение христиан в Каракош
14:23 (мск), источник: ТАСС

Врио главы Пермского края: порядок выдачи субсидий нужно менять

По мнению Максима Решетникова, регионы не успевают их освоить.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников высказался в пятницу за упрощение процедуры получения субсидий и перехода на трехлетний срок их освоения на сессии «Новая региональная политика» Красноярского экономического форума.

«Если соблюдать все предписания по получению и освоению субсидий, то времени на их освоение у нас фактически не остается. Сейчас эта система очень теоретическая, очень громоздкая и трудоемкая. Выход один: трехлетние субсидии и максимальное облегчение всех процедур», — сказал Решетников.

По его словам, сегодня субсидированные средства доходят до подрядчиков в лучшем случае к июлю. «С учетом того, что строительный сезон у нас заканчивается уже в сентябре, осваивать их уже некогда», — отметил он.

Врио главы уточнил, что после подписания соглашения о предоставлении дотации деньги необходимо передать муниципалитетам, на что уходит около полутора месяцев. По новому бюджетному кодексу муниципалитеты не могут проводить конкурсы, пока не получат средства.

Решетников также поддержал идею укрупнения субсидий. «У нас есть субсидии по 7 млн рублей. Если посчитать все транзакционные издержки, связанные с получением и отчетностью по таким субсидиям, то поймем, что они перевешивают саму дотацию. Конечно, их надо укрупнять», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
АМКУ попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь