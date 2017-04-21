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15:08 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: нужно сосредоточиться на модернизации системы образования

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости (Крым). Необходимо модернизировать систему образования, чтобы стратегия развития экономики РФ работала.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в рамках III Ялтинского международного экономического форума на заседании секции «Страна: стратегия развития экономики России».

«Основное направление, без которого невозможна реализация никакой стратегии, которое надо ставить в приоритет, — это образование. Без профессионально образованных кадров мы ничего не сделаем. Модернизация системы образования должна привести к тому, что в органы власти будут приходить образованные, квалифицированные и патриотично настроенные кадры. Если у человека есть эти три качества — успех обеспечен», — отметил Аксенов.

По его мнению, при отсутствии хотя бы одного из указанных качеств успех не гарантирован.

Кроме того, глава РК подчеркнул, что кадры необходимо готовить заранее. «На мой взгляд, стоит готовить специалистов непосредственно для органов государственной власти. Они должны знать, какими качествами им нужно обладать для работы», — подытожил он.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия.

При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ становятся руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволяет транслировать интервью непосредственно с площадки.

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