Лукашенко о безвизовом режиме: может быть расширен с учетом согласования с российскими коллегами

21 апреля, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает в перспективе возможности расширения географии действия безвизового режима, но при условии согласования с российскими коллегами. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы депутатов.