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15:07 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко о безвизовом режиме: может быть расширен с учетом согласования с российскими коллегами

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает в перспективе возможности расширения географии действия безвизового режима.

Источник: AP 2017

21 апреля, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает в перспективе возможности расширения географии действия безвизового режима, но при условии согласования с российскими коллегами. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы депутатов.

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