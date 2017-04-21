Лукашенко о безвизовом режиме: может быть расширен с учетом согласования с российскими коллегами
Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает в перспективе возможности расширения географии действия безвизового режима.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает в перспективе возможности расширения географии действия безвизового режима.
21 апреля, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает в перспективе возможности расширения географии действия безвизового режима, но при условии согласования с российскими коллегами. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы депутатов.