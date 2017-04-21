Китайские военные посетят Сибирь для обмена опытом
Они познакомятся с объектами полевой
Они познакомятся с объектами полевой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Делегация
«В ходе визита, который начнется 24 апреля, офицеры среднего и младшего командного звена НОАК посетят соединения и воинские части, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, а также Красноярском крае. Гости познакомятся с объектами полевой
Визит, который продлится неделю, организован в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год.