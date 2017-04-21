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15:58 (мск), источник: ТАСС

Китайские военные посетят Сибирь для обмена опытом

Они познакомятся с объектами полевой учебно-материальной базы, поступившими по гособоронзаказу современными образцами военной техники, а также обменяются методиками с российскими коллегами.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Делегация Народно-освободительной армии Китая в конце апреля посетит соединения и части Центрального военного округа для обмена опытом. Об этом сообщил официальный представитель округа Ярослав Рощупкин.

«В ходе визита, который начнется 24 апреля, офицеры среднего и младшего командного звена НОАК посетят соединения и воинские части, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, а также Красноярском крае. Гости познакомятся с объектами полевой учебно-материальной базы, поступившими по гособоронзаказу современными образцами военной техники, а также обменяются с российскими коллегами методиками тактической, огневой и горной подготовки», — сказал он.

Визит, который продлится неделю, организован в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год.

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